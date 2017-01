Plus d'infos sur le spectacle (dis)-cordes à Lieusaint

Cirque chorégraphique

Jonglant avec le cirque et la danse, les sept interprètes de ce drôle de cirque

vont, pour vous, se mettre en quatre sur 999 mètres de corde. Tour à tour

décor, accessoire, costume, agrès et même personnage, la corde se déploie

pour figurer trapèze, balancier, spaghettis, chaîne à briser, serpent de mer, vagues ou vallées. Des corps à cordes des artistes surgissent des images poétiques ou incongrues, qui racontent les fils auxquels on se raccroche ou sur lesquels on perd l'équilibre, les réseaux qui entourent et étouffent, mais aussi les liens qui nous unissent, tous. Et parfois, on tire un peu trop sur la corde, et advient la discorde, le conflit. Alors, tout claque et résonne, avec toujours autant d'énergie '! On ne peut se sentir libre que de s'être libéré. Un spectacle éblouissant, intense, ludique et exigeant.

Site web : http://theatre-senart.com/programmation/arts-de-la-piste/dis-cordes/

Tél. 01 60 34 53 60