Le Cabaret Contemporain définit sa musique comme de « l'électro-bio », qui restitue un univers proche de la musique électronique avec des instruments acoustiques. Cette texture musicale singulière leur permet d'aborder des hommages à des compositeurs (Moondog, Kraftwerk ou Terry Riley) et de créer des musiques originales. Véritables brouilleurs de pistes sonores, les cinq membres du groupe créent leurs propres sons en inventant de nouvelles techniques et en arrangeant leurs instruments à leur manière : pinces à linge, scotch, métaux, cordes usagées... Cette musique parle à tous et séduit le plus grand nombre.

Pour sa nouvelle création éponyme, le Cabaret Contemporain mêle improvisations collectives et morceaux écrits avec la complicité de l'ingénieur du son Pierre Favrez. Habitué à collaborer avec divers artistes comme le chorégraphe Johan Amselem, le groupe américain Bang on a Can ou encore les chanteuses suédoises Linda Olah et Isabel Sörling, le groupe crée cette fois-ci un concert-spectacle avec un vidéaste, associant à sa musique acoustique un univers visuel numérique.

