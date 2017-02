Plus d'infos sur le concert Distortion Des Lointains à Lieusaint

Accueilli en 2014 pour le concert Distorsion des lointains avec Dominique Pifarély, la formation de Stéphane Rault, Hepta, continue de s'agrandir avec Chris Hayward.

Dernier axe de cette création, l'apport de la scénographie par l'image. Comment l'univers du compositeur Stéphane Rault sur le thème de la distorsion, non pas du son, mais de l'image cette fois, peut-il entrer en résonance avec celui de deux autres créateurs : Vincent Descotils, photographe et Mathieu Verhaverbeke, vidéaste. L'idée est partie, d'une part, du travail de Vincent Descotils et, d'autre part du lien entre ce qui est et ce qui n'est pas, ou ce qui est autre, ou comment nos sens peuvent nous tromper dans ce que l'on croit être, dans notre lecture, notre interprétation. Distorsion des lointains est un conte musical et visuel de notre monde contemporain, ou comment un voyageur peut se perdre dans son propre imaginaire avant de se retrouver confronté au réel. Perdre le spectateur dans son propre imaginaire, avec ses codes personnels, pour mieux se retrouver.

