UNE FARCE DE ROSSINIpar l'Orchestre national d'Île-de-Francedirection Enrique Mazzolachanteurs Académie de l'Opéra de Parispianoforte et chef de chant Alessandro Amorettimise en espace Mirabelle OrdinaireDurée 1h10Depuis plusieurs années, Enrique Mazzola s'est consacré à la redécouverte des opéras moins connus de Rossini. Si tout le monde connaît La Pie voleuse, Cendrillon ou Guillaume Tell, peu ont eu l'occasion d'entendre la musique légère de ce compositeur génial, qui savait faire scintiller l'orchestre dans un crescendo euphorique et qui donnait l'occasion de le faire briller avec autant de virtuosité qu'un instrument soliste. Bien sûr, il faut des chanteurs à la hauteur des coloratures diaboliques écrites dans le style bel canto virtuose, mais la troupe de l'Académie de l'Opéra de Paris est là pour montrer que la jeune génération n'a peur de rien ! Composé en 1813, Il Signor Bruschino est le dernier des opéras de jeunesse de Rossini. On y trouve déjà les ingrédients qui ont fait le succès du compositeur : légèreté des mélodies, virtuosité de l'orchestre, histoire pétillante et drôle, humour digne de la grande tradition du théâtre buffa italien... Florville est amoureux de Sofi a, mais cette jeune femme a été promise à un certain Bruschino que personne n'a jamais rencontré... Florville met en place une série de stratagèmes pour réussir à épouser sa belle, avec l'aide des servants malicieux. • Gioacchino Rossini : Il Signor Bruschino