Plus d'infos sur le concert Traviata à Meaux

TRAVIATA VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEURd'après La Traviata de Giuseppe Verdiconception de Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla,mise en scène de Benjamin Lazararrangements et direction musicale de Florent Hubert et Paul EscobarIl y a un parfum tenace de réalité qui flotte dans La Traviata, comme si la vie et la mort de cette femme « dévoyée » avaient quelque chose de plus vrai que celles des autres héroïnes lyriques. Ce parfum composé d'essences de fleurs, d'alcool, de médicaments, d'argent prétendument inodore et d'ingrédients qui voudraient se dérober à l'analyse, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondément son tissu musical, alors qu'il s'évaporait tout juste de l'histoire de la courtisane Marie Duplessis, morte en 1847. La liberté que donne le mélange de l'opéra et du théâtre sera l'occasion de plonger dans les merveilles de ce « splendide XIXe siècle » comme le nommait le surréaliste André Breton. Si La Traviata nous touche, c'est autant par sa part universelle que par ce qui la rattache à son époque où le romantisme exacerbé ressemble à une fleur déjà trop ouverte.