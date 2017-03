Plus d'infos sur le concert Orchestre Melun Val De Seine

Gratuit pour les moins de 7 an(s)

Laissez-vous séduire par les deux chefs-d'oeuvre interprétés à l'occasion de ce concert placé sous le signe du romantisme. Au programme : Peer Gynt, du compositeur norvégien Edvard Grieg et la Huitième Symphonie de Dvorak. Edvard Grieg n'est sans doute pas le compositeur le plus connu. Et pourtant, les mélodies de Peer Gynt, son oeuvre la plus célèbre, ont inspiré de nombreux artistes. Un exemple : le célèbre thème sifflé par le meurtrier dans le film "M le Maudit" n'est autre que celui de "Dans l'antre du roi de la montagne", l'une des compositions présentes dans Peer Gynt. Cette oeuvre de scène, écrite à l'origine pour accompagner un récit du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, saura vous émerveiller.Second temps fort de cette soirée : la huitième symphonie de Dvorak, une oeuvre lumineuse, élégante et profondément sereine où chaque mouvement dégage une atmosphère unique. Comme à l'accoutumée, l'Orchestre Melun Val de Seine ajoutera à cette double programmation, la reprise d'un autre joyau du répertoire.