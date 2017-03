Plus d'infos sur le concert Backyard Babies à Savigny le Temple

L'EMPREINTE (1043505 - 1043506 - 1043507) PRESENTE

Groupe vétéran de la scène rock suédoise, Backyard Babies se forme en 1987 à Nassjö autour du chanteur Tobbe et du guitariste Dregen, accompagnés de Johan Blomqvist (basse) et Peder Carlsson (batterie). Deux ans plus tard, le guitariste et chanteur Nicke Borg prend les commandes aux dépens de Tobbe. Situé au carrefour d'influences hard rock, glam et punk, le groupe réalise son premier albumDiesel and Power en 1994 après une série de demos, une tournée nationale et l'EPSomething to Swallow (1991). Le quatuor signé sur le label Megarock se voit un temps départi de son guitariste Dregen, parti rejoindre son autre groupe The Hellacopters. Réuni en 1997 pour l'album Total 13, fournissant le single « Look at You », Backyard Babies repart de plus belle l'année suivante avec le titre « Bombed (Out of My Mind) », puis l'albumMaking Enemies Is Good, paru en 2001. Le 15 octobre 2002, Dregen est agressé et laissé inconscient au retour d'une virée en discothèque. Après sa convalescence, le groupe enregistre le morceau « Friends », soutenu par les groupes Turbonegro, Danko Jones, L7, Hanoi Rocks, The Dictators, Dogs d'Amour, Infinite Mass, The Hellacopters, ainsi que Joey Ramone (The Ramoens) et Nina Persson, la chanteuse de The Cardigans. Le titre figure sur l'album Stockholm Syndrome, paru en 2004. En 2006 paraît People Like People Like People Like Us, suivi de l'homonyme Backyard Babies en 2008. Deux ans plus tard, le coffret de compilation Them XX (février 2010) revient sur la carrière du groupe de sleaze rock en 3 CD, 3 DVD et un épais livret. Après des rumeurs de séparation à la fin d'une tournée de promotion, Backyard Babies est de retour en 2015 pour l'album Four by Four, emmené par le titre « Th1rt3en or Nothing ».

Site web : http://www.lempreinte.net

Infos réservation :

Weezevent Tél. 01 64 41 70 25