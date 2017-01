Plus d'infos sur le concert Il Trovatore à Savigny le Temple

IL TROVATORE - OPERA DE HVOROSTOVSKYL'OPÉRA ROYAL La première reprise de la nouvelle production de David Bösch, dirigée par Richard Farnes ET mettant en scène Dmitri Hvorostovsky, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian et Gregory Kunde.Les superstars internationales Dmitri Hvorostovsky, Anita Rachvelishvili, Lianna Haroutounian et Gregory Kunde sont à la tête d'une superbe distribution de chanteurs d'envergure mondiale dans ce classique de Verdi.Il trovatore est l'un des grands opéras de la période romantique, une histoire de passion et de sang, d'amour et de vengeance, de désastre et de meurtre.Nouvelle dans la saison 2015/16, cette scénographie ambiante et poétique du metteur en scène David Bösch place une histoire de passion dans un contexte de guerre.Il trovatoreis one of the great operas of the Romantic period, a story of passion and blood, love and vengeance, disaster and murder. Le feu et la neige dans le paysage font écho à la cruauté et à l'amour de l'histoire : le conflit entre soldats et Tziganes, une mère qui révèle un terrible secret et deux hommes engagés dans un combat mortel pour une femme. Le célèbre Anvil Chorus est l'un des points culminants de l'exceptionnelle musique de Verdi, qui capte les émotions changeantes du drame à travers des duos amoureux passionnés, des solos ardents et des choeurs émouvants. DURÉE APPROXIMATIVE DE 3 HEURES, COMPRENANT UN ENTRACTE, ET UNE INTRODUCTION DE 15 MINUTES.CHANTÉ EN ITALIEN AVEC DES SOUS-TITRES EN ANGLAIS