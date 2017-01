Plus d'infos sur le concert Yves Jamait, Je Me Souviens à Vaires sur Marne

La Ville de Vaires-sur-Marne présente

Yves Jamait "Je me souviens" (Le Mur du Songe & Par hasard Productions) Après 7 albums couronnés de succès, Yves Jamait, auteur-compositeur-interprète arrivé sous le feu des projecteurs sur le tard, s'impose définitivement comme un artiste majeur de la chanson française d'aujourd'hui, avec derrière lui des salles comme l'Olympia, La Cigale, Le Casino de Paris toujours combles et des tournées qui l'ont emmené aux Francopholies de La Rochelle, aux Nuits de Champagne, au Paléo Festival de Nyon, au Festival Alors...Chante ! de Montauban. Véritable encyclopédie de la chanson française, Yves Jamait propose une vraie poésie en musique à l'instar de ceux qui l'inspirent ou avec qui il partage la scène: Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Allain Leprest, Anne Sylvestre, Aldebert, Agnès Bihl, Sarcloret et beaucoup d'autres. Guitare, accordéon et textes à fleur de peau, Yves Jamait a souvent été cantonné au rôle de "casquetté de la chanson française". La solitude, les bars, la culture ouvrière, les soirs de cuite, l'amour, la séparation, la mélancolie sont en effet des thèmes récurent chez cet artiste dont on dit qu'il "transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles". Le dernier album d'Yves Jamait, « Je me souviens... », est sorti en 2015. Chanson-Tout public- Durée : 2h00- Accès: -Gare SNCF Vaires-Torcy (20 minutes de la Gare de l'Est- Direction Meaux) -De Paris, par A4 (Direction Marne-la-Vallée, puis Charles de Gaulle- Sortie Vaires-sur-Marne) -Ouverture des portes: 20h00