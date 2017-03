Plus d'infos sur le concert Philippe Katerine à Vaux le Penil

PHILIPPE KATERINE Philippe Katerine s'est fait un film. Un petit film attachant et personnel, à l'opposé de la superproduction précédente, Magnum, gros esquimau électro-disco qui fondit vite en mémoire. Cette fois, c'est plus volontiers du super-8 : un piano, quelques choeurs d'enfants, deux ou trois instruments impressionnistes joués par Julien Baer, et un joli chapelet de mélodies sans âge où il est question d'“objets qui vivent plus longtemps que les gens”, les chansons étant à considérer comme ce genre d'objets-là. Un drôle de disque où l'on part sur les traces d'un père disparu, point de départ (en vrille) d'une fugue en automobile à travers la France, histoire de calmer des envies de meurtres par des chansons écrites en route. Car Le Film est burlesque, émouvant, amusant, étonnant, inventif, brut et doux à la fois, dans la lignée des films sonores que Katerine proposa, l'été dernier et cet automne, aux auditeurs de France Inter. Autre influence plus lointaine, celle des chansonniers de l'ancienne (Trenet) et de la nouvelle vague (Rezvani), tout en renouant avec sa propre lignée, celle de ses débuts tremblants de provincial pop trop bien coiffé. L'occasion pour lui de renouer avec un artisanat frêle dont il ressort parfois des choses miraculeuses, comme Le Bonheur ou Merveilleux, intouchables miniatures graciles. SPECTACLE A PARTIR DE 10 ANS Lead: Philippe Katerine Piano: Dana Ciocarlie