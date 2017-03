Plus d'infos sur le concert Sur La Route De Samois à Vaux le Penil

SUR LA ROUTE DE SAMOIS Jazz Manouche Angelo Debarre "Gipsy Unity" Musicien manouche, Angelo commence la guitare en famille dès l'âge de huit ans. Après un rapide début professionnel, il délaisse les cordes pour se consacrer à la batterie. En 1984, il revient à son instrument de prédilection et forme le premier "Angelo Jazz Quintet". Dès 1985, il est l'un des piliers du célèbre cabaret parisien, aujourd'hui disparu, "la Roue Fleurie" et participe à de nombreuses tournées dans les styles tsiganes et jazz manouche. Très à l'aise dans les deux répertoires, on le trouvera aussi bien aux côtés de Pedro Ivanovitch, Arbat, Raya, Serge Camps, Bratsch que de Boyan Zulfikarpasic, Xavier Desandre-Navarre, Florin Nicolescu ou encore Moréno, Bireli Lagrene, Jimmy Rosenberg, Romane... Appartenant incontestablement à la famille grandissante des héritiers de Django, Angelo s'est construit une personnalité très forte. Son style, servi par une technique ébouriffante, s'enrichissant sans cesse au fil des rencontres musicales, dans la plus pure tradition gitane. Angelo DEBARRE est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus talentueux guitaristes du Jazz Manouche et la qualité de son quartet avec l'accordéoniste Ludovic BEIER a attiré la collaboration de grands noms de la chanson comme SANSEVERINO ou Thomas DUTRONC. Il se produit sur scène en quartet avec Raangy Debarre, Marius Apostol au violon et William Brunard. Cette formation est celle de son dernier album "Gipsy Unity". Avec ce nouvel album intitulé Complicité, Angelo Debarre a souhaité composer à quatre mains avec le violoniste virtuose Marius Apostol qui, au delà d'une technique évidente, permet aux oeuvres composées d'atteindre des sommets de lyrisme. Rocky Gresset Quartet, Guitariste attitré de Thomas Dutronc, Rocky Gresset est L'étoile montante de la nouvelle génération du Jazz manouche. Fier de ses origines et représentant émérite de toute une culture musicale, Rocky ne s'est pas pour autant limité à un seul style musical et son ouverture d'esprit fait qu'il est à l'heure actuelle un des guitaristes de jazz les plus demandé. Aussi à l'aise sur des standards de Django que dans un répertoire plus bop, il vient pour ce concert nous présenter son nouveau projet qui est un condensé de ses différentes influences. Entouré par sa section rythmique habituelle avec Mathieu Chatelain à la guitare rythmique et Jérémie Arranger à la contrebasse, ils seront rejoints au cours de la soirée par le saxophoniste Gilles Barikosky pour former un quartet trait d'union entre swing et bop! Angelo Debarre Quartet Guitare: Angelo Debarre & Rangy Debarre Violon: Marius Apostol Contrebasse: William Brunard Rocky Gresset Quartet Guitare solo : Rocky Gresset Saxophone: Gilles Barikosky Guitare rythmique: Mathieu Chatelain Contrebasse: Jérémie Arranger