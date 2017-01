Plus d'infos sur le spectacle Sfumato à Lieusaint

Quand Gene Kelly rencontre Nicolas Hulot

Le chorégraphe Rachid Ouramdane a consacré sa vie à l'exploration artistique du témoignage intime et de sa portée collective, et c'est avec le même engagement total qu'il a imaginé une pièce autour du thème des réfugiés climatiques. À travers le monde, le nombre de personnes forcées de quitter leur lieu de vie en raison de la montée du niveau de l'eau liée au réchauffement ne cesse d'augmenter. Ces déplacements ont inspiré à Rachid Ouramdane un spectacle rythmé par un piano et une voix hypnotiques dont les protagonistes tourbillonnent dans un paysage de brume et d'eau. Dans un monde qui s'écroule, les hommes et les femmes de Rachid Ouramdane dansent et bondissent, déclarant leur flamme à la vie, à la manière d'un enfant sautant à deux pieds dans la flaque. Jubilatoire et bouleversant.

