JE T'AI RENCONTRE PAR HASARDmise en scène, chorégraphie et interprétation de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault par le Théâtre du corpsDurée 1h30Ici le couple, mis en scène dans sa simplicité, symbolise la relation d'un homme et d'une femme, l'étincelle d'une rencontre, le jaillissement des interrogations et la notion du temps, réinventant à chaque instant leur histoire. Cette création marque une étape dans le processus de travail du Théâtre du Corps, 10 ans après Souviens-toi..., première pièce pour la compagnie. Dans ce spectacle créé par et pour Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault, les chorégraphes traitent de la mémoire palpable, du temps qui s'enfuit, laissant place aux souvenirs de l'âme, de ces traces indélébiles qui construisent les êtres à travers les différents âges de la vie. En quittant ce paradis de l'éphémère, les grands mythes passent par une histoire personnelle où les moments de vie, la naissance, l'amour, la transmission de la mémoire collective fleurissent à la lumière créative.