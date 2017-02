Plus d'infos sur le spectacle R+o à Meaux

R+Oconception et chorégraphie de Kitsou Dubois par la compagnie ki productionspour les 7 à 10 ansDurée 45minQuand on flotte à quoi on se raccroche ?Si je vois le monde d'en haut, est-ce que j'aurais le vertige ?Si je plonge à l'intérieur de moi, est-ce que je vais tomber?Si je suis libre de bouger sans avoir peur de tomber, où vais-je aller ?Autant de questions que « la chorégraphe de l'apesanteur » Kitsou Dubois aborde dans cette rêverie poétique et mystérieuse. dans R+O, deux danseuses circassiennes et un musicien nous entrainent dans un voyage dans les profondeurs de l'eau et les hauteurs du ciel où les corps flottent, volent pour aborder le monde différemment... perdre l'équilibre, être libre, s'envoler hors de la gravité.