Plus d'infos sur le spectacle The Roots à Meaux

THE ROOTSpar la cie Accrorap, direction Kader Attou direction artistique et chorégraphie de Kader Attou scénographie d'Olivier BorneDurée 1h30Retour aux sources pour le chorégraphe Kader Attou, qui a nourri et poli sa danse dans l'alchimie du hip hop, de la danse contemporaine, des arts du cirque et de l'image. Avec The Roots (les racines), il plonge dans vingt ans de voyages et de créations et propose une expérience spectaculaire et poétique. ici, la danse hip hop retrouve ses origines tout en affi rmant sa maturité : à la fois puissante et fragile, technique et pleine d'émotions. Avec une dizaine de danseurs hip-hop, il retourne les couches et sous-couches de vingt ans de chorégraphie pour revenir à la moelle de son élan et du mouvement, à coups de gestes issus de la breakdance, du smurf, de l'electric boogie et du poppin. Les tableaux se succèdent au rythme de beats viscéraux, d'envolées d'accordéon et de refrains algériens...