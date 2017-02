Plus d'infos sur le spectacle Tutu à Melun

TUTU - CHICOS MAMBOConception/Chorégraphie : Philippe Lafeuille assisté de Flavie HennionDanseurs : Loïc Consalvo, Mikael Fau, David Guasgua M., Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Alexis Ochin / Zentaï : Flavie HENNION en alternance avec Corinne BARBARA et Julie SICHERProduction Val Productions / Cie La Feuille d'AutomneConseiller en dramaturgie : Romain COMPINGTDirecteur Technique : Albert PENOUELLumières : Dominique MABILEAUSon : AntistenCostumes : Corinne PETITPIERRE assistée d'Anne TESSONRégisseur lumière : Samuel AUBRONAvec le soutien de : Klap, Maison de la Danse à Marseille / R ésidence de finalisation 2014Résidence de création : L'Orange Bleue à Eaubonne, L'Apostrophe à Cergy PontoiseAccueil studio : TPE scène conventionnée à Bezons, CND à PantinSix danseurs nous entraînent dans un maelstrom visuel effréné et plein d'humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C'est une ode à la danse, où la dérision côtoie l'exigence. L'occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa techniqueUn pur moment de divertissement !