CHANT DANSÉ SOUFI DES FEMMES DE MAYOTTE

le groupe de debaa Madrassati Imanya

Loin des stéréotypes des femmes musulmanes (auxquels les médias nous habituent de plus en plus), à Mayotte, les mahoraises pratiquent un islam atypique et féminin qui s'exprime de manière emblématique à travers le debaa,

art d'inspiration soufi, chanté et dansé uniquement par des femmes, tous âges confondus, à l'occasion de mariages, commémorations, fêtes de villages.

Cette conférence/concert révèle comment ce répertoire s'est créé au fil du temps, comment il s'entretient, se rénove et se transmet. Elle permet de pénétrer dans l'univers de ces femmes et dans le dense maillage relationnel qui se tisse autour de cet art étonnant et unique.

Infos réservation :

Tarif : 12€ / Réduit : 9€ / Abonné : 8€