Plus d'infos sur le spectacle Joyaux à Savigny le Temple

JOYAUX - BALLET DE BALANCHINELE BALLET ROYAL L'évocation intemporelle de la brillance et de l'éclat des émeraudes, rubis et diamants par George Balanchine.L'évocation de l'éclat des émeraudes, rubis et diamants par George Balanchine est un classique brillant du ballet. La musique romantique française de Fauré donne une impulsion à la subtilité et au lyrisme de ‘Bijoux', alors que le feu de ‘Rubis' provient de Stravinsky et l'énergie de l'ère du jazz de New York. Grandeur et élégance complètent le ballet avec la splendeur de la Russie impériale et la musique sans égal de Tchaikovsky dans ‘Diamants'.Bijoux est une démonstration des différentes facettes du ballet classique et du Ballet Royal lui-même : la chorégraphie virtuose de Balanchine, l'intensité des solistes et la précision de la compagnie. DURÉE APPROXIMATIVE DE 3 HEURES ET 30 MINUTES, COMPRENANT DEUX ENTRACTES, ET UNE INTRODUCTION DE 15 MINUTES.