CHATEAU OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LES MARDIS , ET 01 JANVIER 01 MAI ,ET LE 25 DECEMBRE . BILLET VALABLE UN AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT

VISITE LIBRERésidence préférée des rois et souverains durant près de huit siècles, Napoléon 1er disait du Château de Fontainebleau qu'il était « la vraie demeure des rois, la maison des siècles ». Classé depuis 1981 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, le Château est à la fois d'une richesse historique inégalée et un bijou architectural. La visite du château et la promenade dans les jardins vous feront passer un moment des plus agréables. Vous serez époustouflé devant le célèbre escalier en fer-à-cheval, symbole du château. Ce sentiment d'admiration perdurera tout au long de votre parcours au sein des différentes Galeries, plus somptueuses les unes que les autres ou encore dans les Grands Appartements. Enfin, vous resterez subjugué devant le raffinement de la Chapelle. Les jardins du château permettront de compléter votre visite impériale avec un jardin à la Française et deux jardins à l'Anglaise. Le billet vous donne accès aux Grands Appartements, appartement du Pape, la Galerie François 1er, la chapelle de la Trinité, le musée Napoléon Ier, le musée Chinois, l'appartement de Madame de Maintenon, les Jardins... Ø Informations pratiques : Séances disponibles :Le château est ouvert tous les jours sauf les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. D'octobre à mars : 9h30-17h (dernier accès à 16h15).D'avril à septembre : 9h30-18h (dernier accès à 17h15). Les catégories de personnes suivantes accèdent gratuitement au circuit des Grands Appartements sur justification de titres :Important :Billet valable un an à remettre au guichet à l'accueil du château. Pas de réservation au préalable.Possibilité de louer des visioguides sur place : 3€ / personne.1 visioguide adulte loué = 1 visioguide jeune public (moins de 18 ans) offert. - moins de 18 ans,- jeunes de 18 à 25 ans, résidants de longue durée dans les pays de l'Union européenne- handicapés et mutilés de guerre (et leur accompagnateur)- demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation parent isolé, du minimum vieillesse,- détenteurs du Pass Education,- étudiants des universités et écoles d'art,- personnels scientifiques des musées publics, personnels du ministère de la Culture, personnels de l'INHA,- journalistes titulaires de la carte de presse,- conférenciers et guides-interprètes,- membres de l'ICOM et l'ICOMOS,- chauffeurs de car accompagnant les groupes,- accompagnateurs des groupes scolaires (dans la limite d'un pour sept élèves),- membres de la Société des amis et mécènes du château de Fontainebleau (SAMCF).Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois