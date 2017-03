Plus d'infos sur l'exposition Musée De La Grande Guerre à Meaux

Musée ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 18h.

Ouvert de 9h30 à 18h sans interruptionAttention, FERMETURE DU 1ER AU 20 JANVIER 2017Fermeture hebdomadaire le mardi.Fermeture le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre. Clôture des caisses une demi-heure avant la fermeture du Musée.Les billets, valables à la journée, permettent aussi bien l'accès à l'exposition permanente qu'aux expositions temporaires et laissent la possibilité à ceux qui le souhaitent d'aller se restaurer à l'extérieur avant de poursuivre leur visite dans l'après-midi.Gratuit pour les moins de 8 ans.Forfait Famille: 2 adultes + 2 jeunes de - de 18 ansTarif réduit "habitants de la CAPM" = Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux.Accès: En voiture- Autoroute A4, suivre Meaux RN3 direction Meaux puis Soissons. Parking gratuit de 120 places.En transportÀ 30 minutes de Paris par la Gare de l'Est - à 10 minutes de la Gare de Meaux par les lignes de bus- M6,10 (arrêt Musée de la Grande Guerre)- 11, 63 et 65 (arrêt Hauts de Chantereine en face du Musée) À 35 mn de la gare RER A/TGV Chessy Marne la Vallée puis bus 19 jusqu'à la gare de Meaux.