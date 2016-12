Plus d'infos sur l'exposition Au féminin : chefs-d'œuvre des collections du Château-Musée (1850-1914) à Nemours

Honneur aux dames

L'exposition présente une sélection de près de 150 oeuvres (peintures, sculptures, dessins, estampes et photographies), issues des collections du Château-Musée, autour de la représentation féminine entre 1850 et 1914. Ces pièces permettent d'illustrer un sujet rarement mis à l'honneur et d'évoquer des thématiques variées : figure mythologique, allégorique ou historique mais aussi la courtisane, la diabolique ou bien l'élégante. Des « incontournables » de l'histoire de l'art sont également abordés comme le nu, le portrait ou le modèle d'artiste, ainsi que des sujets sociétaux : l'épouse, la mère ou bien la travailleuse.

Ainsi, la manifestation offre un panorama, à la fois subtil et intime, des différents visages de la femme à travers le regard de nombreux artistes, tels que : Eugène Fromentin, Jean-Léon Gérôme, Henri Chapu, Henri Fantin-Latour, James Tissot, Tony Robert-Fleury, Giuseppe de Nittis, Louis-Maurice et Bernard Boutet de Monvel, etc. Des oeuvres exécutées par les trois fondateurs du musée sont également exposées (sculptures de Justin-Chrysostome Sanson, estampes de la collection d'Adolphe Ardail et peintures d'Ernest Marché), ainsi que par des artistes féminines comme Rosa Bonheur.

En collaboration avec Fabrice Milochau, photographe contemporain

Site web : http://www.nemours.fr