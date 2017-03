Plus d'infos sur le spectacle Mozart l'Enchanteur à Chelles

Spectacle à partir de 6 ans.

De Charlotte Escamez

Mise en scène William Mesguich

Sur une idée originale d' Estelle Andrea

Nous savons que Wolfgang Amadeus Mozart a composé des chefs-d'oeuvre dès son plus jeune âge mais son enfance reste peu connue. Ce spectacle plonge dans le parcours extraordinaire du petit génie autrichien, de ses premières compositions à ses multiples voyages à travers l'Europe, sous la houlette des personnages de Papageno et Papagena, complices imaginaires de ses créations.

Chaque événement est transformé en une fête musicale, interprétée par une excellente distribution d'acteurs et de chanteurs. La mise en scène distille des ambiances baroques, graves ou burlesques, en reprenant les airs les plus célèbres du compositeur. Ombres chinoises, images projetées, costumes de grande qualité, tout concourt à rehausser la fantaisie et poésie de ce voyage enchanteur.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/mozart-lenchanteur/16-03-2017/14-30/

Infos réservation :

01 64 210 210