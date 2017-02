Plus d'infos sur le spectacle Quelque part au coeur de la forêt, la Belle et la Bête à Chelles

Spectacle à partir de 7 ans.

De Claude Merlin

Mise en scène Claude Buchvald

Attirée par des messages irrésistibles portés par le vent, la Belle quitte sa maison pour rejoindre la Bête. Mais celle-ci n'a de cesse de se métamorphoser et malgré les prières de la Belle, refuse de se montrer. Il faudra à la Belle de la patience pour révéler l'âme de la Bête, mettre fin au sortilège dont elle souffrait et découvrir qu'elle était un prince. A la manière du conte, le chemin qui mène à la découverte de soi et de la beauté de l'autre peut éveiller de profondes inquiétudes mais aussi des joies immenses. Cette intensité de vie est explorée par Claude Buchwald grâce à une mise en scène envoûtante qui place l'action au coeur d'une forêt pouvant se transformer en palais. Dans un subtil jeu d'ombres et de lumières, les personnages se dévoilent, accompagnés par la contrebassiste Elise Dabrowski dont les inventions sonores transforment le décor.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/quelque-part-au-coeur-de-la-foret-la-belle-et-la-bete/02-02-2017/14-30/

Infos réservation :

01 64 210 210