Plus d'infos sur le spectacle Virginia Wolf à Chelles

Spectacle à partir de 5 ans.

Mise en scène Nathalie Bensard

D'après l'album de Kyo Maclear & Isabelle Arsenault

Maussade, un brin pénible, Virginia n'est d'humeur à rien et elle le fait savoir ! Sa soeur, Vanessa, tente vainement de lui remonter le moral, supportant avec patience les rejets systématiques auxquels elle doit faire face. Mais quand Virginia évoque un lieu imaginaire du nom de Bloomsberry, la mélancolie laisse place à une rêverie gaie et chatoyante.

Adapté d'un album de Kyo Maclear et Isabelle Arsenault, le spectacle s'inspire de la relation qu'entretenait l'écrivaine Virginia Woolf avec sa soeur Vanessa Bell, lorsqu'elles étaient enfants. L'une, au bord de l'animalité, incarne la colère et le chagrin, l'autre représente le jeu et la joie. Ensemble, elles explorent le pouvoir de l'imaginaire dans une mise en scène astucieuse et poétique où se mêlent jeux d'ombres et magnifiques projections d'images colorées.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/virginia-wolf/10-01-2017/10-00/

Infos réservation :

01 64 210 210