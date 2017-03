Plus d'infos sur le spectacle L'ecole Des Magiciens à Dammarie les Lys

L'ECOLE DES MAGICIENSDans ce spectacle tout en magie et plein de surprises, chacun est à sa place. Sur la scène, le maître est dans le rôle des élèves, le jeune public ! Sous l'oeil du professeur, les apprentis magiciens d'un soir vont découvrir et apprendre des tours ébouriffants.Vos enfants vont adorer ! Sous leurs yeux, la scène va se transformer en un véritable laboratoire de curiosités. Foulards, chapeaux, ballons, cartes... Les accessoires indispensables à toute bonne magie sont à leur disposition. Sous l'oeil complice et les indications malicieuses de l'illusionniste Sébastien Mossière, les enfants vont apprendre leurs preniers tours de magie et l'aider à réaliser des numéros incroyables...Abracadabra !Oui, mais voilà... Lors d'une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire : Résultat, il a tout oublié, y compris qu'il est lui même magicien ! Les enfants devront l'aider à se souvenir de ses astuces pour qu'il puisse se présenter au concours de plus grand magicien du monde ! Comment va-t-il s'en sortir ?