Plus d'infos sur le spectacle Cyrano Sentait Bon La Lessive à Melun

CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE Taï-Marc Le Tanh, texte Hervé Estebeteguy, mise en scène Sophie Kastelnik, Viviana Souza & Anaïs Sindera, jeu Francisco Dussourd, scénographie, costumes & accessoires Annie Onchalo, masques Aitz Amilibia et Julien Delignières, technique Fabien Piquemal, travail corporel Clo, création musicale Carlos P. Donado, construction décors Rébecca Dautremer, affiche Guy Labadens, photos Jean-Yves Ostro, diffusion Solange Boucaret, administration Ludovic Estebeteguy, voix off Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive « Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie normale. Manger (sans trop de poivre), boire (avec une paille), dormir (sauf sur le ventre) et être amoureux (sans commentaires). Cyrano était amoureux... ».Adapté de l'oeuvre d'Edmond Rostand, librement inspiré par l'album jeunesse Cyrano de Taï-Marc Le Thanh, illustré par Rébecca Dautremer, la compagnie Hecho en Casa retient l'essentiel : l'amour principalement mais aussi la jalousie, le mépris, le courage, la force des sentiments et le regard face à la différence. L'adaptation pour la scène, dans un décor naturel entre jardin japonais, hautes herbes, lavande et fleurs de pavot, ajoute au sensible en invitant les sons et les odeurs à dialoguer avec l'histoire.