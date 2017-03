Plus d'infos sur le spectacle Influences - Thierry Collet à Melun

INFLUENCES - THIERRY COLLET Conception, interprétation et effets magiques Thierry Collet Production déléguée Le PhalènePartenaires Coproduction : Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie, Le Rayon Vert - Scène Conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Le Carré des Jalles, ville de Saint-Médard-en-Jalles. Avec le soutien du Forum - Scène Conventionnée de Blanc-Mesnil ; de la Scène Nationale de Mâcon ; de l'Espace Jean Vilar, Ifs ; du Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper.« Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? Soumission à l'autorité?Suggestion ? Mensonge ? Vérité ? Influences est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Au cours d'expériences jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et leurs décisions.Si le magicien manipule les objets, le mentaliste manipule les pensées. C'est un genre plus proche de la psychologie et des méthodes de marketing ou de propagande que des techniques traditionnelles de prestidigitation. C'est par son discours que le mentaliste agit sur les pensées des spectateurs. Ce sont les mots qui créent le réel et, comme en politique, celui qui maîtrise la parole agit sur les images mentales de ses auditeurs. Le mentalisme est un outil théâtral puissant qui permet d'aborder des problématiques contemporaines de façon ludique. Je veux que cet art, habituellement utilisé pour endormir la méfiance et le jugement critique, parvienne également à provoquer, réveiller, inquiéter, et devienne un outil de réflexion sur notre liberté de penser et de juger » Ce spectacle bénéficie de l'aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France et de l'aide à la création Arts du Cirque de la DMDTS (nouvellement DGCA).Remerciements : La Compagnie (Jean-Michel Rabeux / Clara Rousseau) et le Théâtre de La Bastille. Nathalie Untersinger pour sa collaboration au montage de la production. La compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication, et est en résidence au Théâtre des Bergeries de Noisy-Le-Sec, avec le soutien du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. La compagnie est partenaire du théâtre Firmin Gémier la Piscine à Châtenay-Malabry. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne, depuis septembre 2014.Spectacle tout public à partir de 15 ans. Nous tenons à vous rappeler que ce n'est pas un spectacle jeune public.