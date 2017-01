Plus d'infos sur le spectacle Close To Me à Cesson

Pour leurs dix ans de mariage, Raphaël et Helena vont participer à une nouvelle émission de télé-réalité « Close To Me ». Feront ils bon ménage ?

Close To Me

Une comédie satirique

Par la compagnie Madyscène

Un huis-clos sous les projecteurs. Le public est là, témoin du tournage de Close To Me, la nouvelle télé-réalité du moment, qui met à l'épreuve Helena et Raphaël, un couple en apparence sans histoires. Ils seront enfermés dans une chambre pendant une semaine et accompliront les épreuves dictées par une voix off et un présentateur prêt à tout pour contenter son public. À l'issue de ce jeu, le gain : une maison d'une valeur d'un million d'euros.

Le couple et la télé-réalité feront-ils bon ménage ?

Auteurs et mise en scène : Sabrina Boiché et Emeric Bellamoli.

Distribution :

Raphaël : Emeric Bellamoli

Helena : Sabrina Boiché

Dominique Malfils : Sébastien Boisdé

Victoria : Sandra Malpièce

Durée: 1h15 environ

Tarif: 7?/ 5? adhérents MLC

Réservations : lacitrouille@mlchouillon.com

Infos : madyscene@gmail.com

Sur facebook: Close To Me et Madyscène

Infos réservation :

Tél. 01 60 63 32 93