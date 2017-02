Plus d'infos sur le spectacle L'avaleur à Chelles

D'après Other people's monney de Jerry Sterner

Mise en scène Robin Renucci

Adaptation Evelyne Loew

L'Avaleur, génie du rachat d'entreprise, possède un furieux appétit de vie, de pouvoir, d'argent, de tout. Il a en ligne de mire une entreprise florissante. En face, le PDG et son assistante ont donné leurs vies à l'entreprise. Ils croient en l'élargissement du bien-être général par l'industrie, ils aiment leur métier, se sont battus pour traverser les crises et en sont fiers. Un combat d'aujourd'hui, un affrontement entre deux systèmes de valeur, va alors avoir lieu.

Dans cette comédie mise en scène et interprétée par Robin Renucci, le public suit le narrateur - directeur exécutif de l'entreprise -, au coeur de l'action. Rythmé et direct, ce conte moderne reflète l'évolution des luttes de pouvoir et les dérives absurdes de sociétés où se redéfinissent les valeurs et les relations humaines.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/lavaleur/24-02-2017/20-30/

Infos réservation :

01 64 210 210