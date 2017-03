Plus d'infos sur le spectacle L'héritier de village à Chelles

De Marivaux

Mise en scène Sandrine Anglade

Un paysan, Blaise, hérite de façon inattendue d'une considérable somme d'argent. Au lieu d'en profiter, il décide, sur les conseils d'un banquier, de placer ce gain. Il revient chez lui « potentiellement » riche et adopte un comportement qu'il pense correspondre à sa nouvelle position sociale, en embauchant l'opportuniste Arlequin comme domestique et tuteur de ses enfants. Dans le même village vit une noblesse désargentée qui flaire l'appât de l'argent frais. Les deux communautés décident alors de marier leurs intérêts et donc leurs enfants...

Cette fable-farce de Marivaux, écrite à la suite de la déroute du système financier inventé en 1716 par John Law, porte un regard joyeusement ironique sur l'évolution des rapports humains engendrée par la spirale spéculative. S'appuyant sur une distribution aguerrie, Sandrine Anglade propose une lecture énergique de cette pièce malicieuse et drôle avec, sur scène, deux guitaristes pop qui revisitent le répertoire baroque du XVIIIe siècle.

