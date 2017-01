Plus d'infos sur le spectacle L'histoire vraie d'un punk converti à Trénet à Chelles

Mise en scène Guillaume Barbot

Texte Guillaume Barbot et Zoon Besse

C'est l'histoire vraie d'un punk qui se convertit à Trénet. Trois comparses dans un studio d'enregistrement livrent, à travers des souvenirs, des anecdotes et des chansons, le récit de la conversion de l'un d'entre eux, Zoon Besse, au fou chantant. Ces trois là évoluent en symbiose et chacun excelle dans son art : Zoon Besse au chant, rebelle et poétique, Pierre Marie Braye-Weppe remarquable à la guitare et au violon électriques, et Guillaume Barbot, à la narration, juste et captivant. La mise en scène, simple, fait résonner autrement tout le génie de Charles Trénet. Création de la compagnie Coup de Poker, ce spectacle est une oeuvre collective, touchante et très humaine, pour les oreilles et pour les coeurs.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/lhistoire-vraie-dun-punk-converti-a-trenet/06-01-2017/20-30/

Infos réservation :

01 64 210 210