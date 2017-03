Plus d'infos sur le spectacle Les deux frères et les lions à Chelles

Texte Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Mise en scène Vincent Debost & Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Tiré d'une histoire vraie, Les deux frères et les lions dresse le portrait de frères jumeaux issus d'un milieu pauvre, qui vont détenir à la fin du XXe siècle l'une des plus grandes fortunes de Grande-Bretagne. Mais, alors qu'ils ont triomphé de tout, installés dans le paradis fiscal de l'île anglo-normande de Sercq, ils se retrouvent confrontés au droit coutumier normand qui les empêche de faire hériter leurs filles respectives...

Reçu au coin du feu, à l'heure du thé, le public est embarqué dans l'histoire de ces frères, surfant toute leur vie sur le système, à la recherche de la faille, quitte à entrer en conflit avec toute une population. Synchronisés jusque dans leur respiration, les acteurs, faux « vrais jumeaux », manient l'art de la percussion des mots. Le rythme est enlevé et plus le propos est scandaleux, plus le récit est drôle. A la fois bourrée de vitalité et désespérante, la pièce trimballe allègrement son lot de questionnements sur notre actualité.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/les-deux-freres-et-les-lions/03-03-2017/14-30/

Infos réservation :

01 64 210 210