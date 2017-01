Plus d'infos sur le spectacle Richard III - Loyaulté me lie à Chelles

D'après William Shakespeare

Direction Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra & Gérald Garutti

Richard III, tyran audacieux mais roi fragile, accomplit son irrésistible ascension vers le sommet de l'Etat. Evincer, manipuler, tuer, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Il est incarné par Jean Lambert-wild, en costume de clown, qui embarque les yeux, les oreilles et l'entendement des spectateurs dans l'âme de ce Richard. Son alter ego féminin, fascinante Elodie Bordas, se métamorphose en un clin d'oeil et interprète une myriade de rôles avec beaucoup de justesse.

Un troisième personnage : le décor, magnifique et astucieux, plonge le spectateur dans une ambiance de fête foraine joyeuse et violente et révèle tour à tour des pantins mécaniques, des stroboscopes, des barbes-à-papa qui prennent vie. Projections oniriques ou miroir de la folie de Richard III, le décor permet à ce duo de clowns spirituels de mettre en valeur tout le génie de Shakespeare qui nous fait passer de la plus sanguinaire des scènes à des moments de comédie pure.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/richard-iii/17-01-2017/20-30/

Infos réservation :

01 64 210 210