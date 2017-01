Plus d'infos sur le spectacle Virginie Hocq - Sur le fil à Chelles

Écriture Virginie hocq & Benjamin Gomez

Mise en scène Isabelle Nanty

Pétillante, incroyable, époustouflante ; les adjectifs sont nombreux pour décrire Virginie Hocq. Formée au Conservatoire royal de Bruxelles, et après quelques passages à la télévision et au cinéma (Un fil à la patte, La liste de mes envies...), elle revient sur scène pour présenter son dernier one-woman-show, mis en scène par Isabelle Nanty.

Singulière et décalée, l'actrice nous emmène « sur le fil » des choix qu'elle aurait pu faire : de l'hôtesse de l'air esseulée à la mannequin pour paquets de cigarettes, en passant par l'épouse bourgeoise essayant de donner une seconde chance à son mari.

Surdouée de l'incarnation, elle joue chaque personnage avec une crédibilité hors du commun, au delà même du jeu. Alternant rire grinçant et rire léger, Virginie Hocq est capable de nous faire croire aux situations les plus délirantes et manie l'improvisation avec brio.

Site web : http://theatre.chelles.fr/evenement/sur-le-fil/27-01-2017/20-30/

Infos réservation :

01 64 210 210