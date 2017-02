Plus d'infos sur le spectacle Ben à Claye Souilly

Je dois vous avouer quelque chose, j'en ai un peu honte mais tant pis, j'ai un côté un peu écolo, pas complètement écologiste mais disons écolo-sensible. Cet aspect de ma personnalité me vaut souvent la remarque suivante : « C'est pas parce que tu manges bio que tu vivras plus longtemps.» Alors je réponds timidement : « Oui mais avec le vieillissement de la population et les difficultés pour financer les retraites, c'est peut-être une bonne nouvelle. » Éco-responsable est un spectacle avec de l'humour mais pas seulement, de la musique mais pas tout le temps et peut-être même de la poésie mais ce n'est pas sûr. Le premier spectacle de l'histoire à faible consommation d'énergie ! Auteurs : Ben, Thibault Segouin Metteurs en scène : Ben, Thibault Segouin