Plus d'infos sur le spectacle Les Chatouilles à Claye Souilly

Texte et Chorégraphies de Andréa BESCOND Mise en scène Eric MÉTAYER avec Andréa BESCOND L'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse dont l'enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. A travers une galerie de personnages entre rires et émotions, les mots et la danse s'entremêlent et permettent à Andréa Bescond de transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel dont il ne sortira pas indemne. Éric Métayer met en scène cette « Danse de la colère » dans un parfait équilibre entre texte et chorégraphie. Un rare et grand moment de théâtre ! Un des gros coups de coeur du festival OFF 2014, Andréa Bescond a reçu le prix de l'interprétation féminine d'Avignon Critique Off.