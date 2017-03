Plus d'infos sur le spectacle Jean-marie Bigard à Dammarie les Lys

Arago (L. 770055) En acord avec 20h40 Productions présente:

Jean Marie Bigard"Nous les femmes" "C'est mon 10ème Spectacle Ça se fête !!! Pour l'occasion j'ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! c'est mon Premier ONE WOMAN SHOW. Moi en femme.... Je vous garantie que les hommes vont en prendre plein la gueule... Moi le premier !!! " Jean-Marie Bigard Affiche ravageuse et promesse tenue... Jean Marie Bigard est une femme !! Nul doute que cette femme aux formes généreuses va nous dire tout haut ce que les femmes pensent tout bas, et cela, sans la moindre inhibition. Mais attention, Monsieur Bigard revient... Vite !!