Plus d'infos sur le spectacle Maupassant - Au Bord Du Lit à Dammarie les Lys

Gratuit pour les moins de 7 an(s)

MAUPASSANT - AU BORD DU LITCette création originale est l'occasion de mêler plusiers nouvelles inédites de Maupassant. La pièce s'ouvre sur un monologue savoureux, en guise d'introduction à une oeuvre pétillante dédiée à l'amour !Voici un bel hommage à tous les aspects de la femme : elles sont tour à tour tendres ou cruelles, fourbes ou déjà féministes, naïves ou mutines, volages ou trompées... Mais une chose est sûre, elles n'en restent pas moins toujurs amoureuses !Le metteur en scène vous présente des momenst de couples ou entre amies méticuleusement choisis parmi les oeuvres de l'écrivain et les traitent, tour à tour, sous forme de portraits ou de lecture de correspondances.L'amour des femmes galantesCe spectcale vous plonge avec délice dans l'univers de la galanterie propre au 19ème siècle... sans pour autant en exclure les marivaudages et autres tourments amoureux, qui deviennent prétexte à des scènes cocasses ! Mais chez Maupassant, tout est désir, lenteur et plaisir lorqu'on fait la cour. Laissez-vous envoûter par le portarit de ces femmes que l'on apprend à découvrir par delà les voiles des alcôves...