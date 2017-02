Plus d'infos sur le spectacle Rien Ne Se Perd à Dammarie les Lys

RIEN NE SE PERDLe développement durable comme sujet de comédie... Il fallait y penser ! Cela tombe bien, les comédiens de La Bouée y ont pensé pour vous. Voilà un spectacle tout en recyclage, qui devrait confirter votre engagement citoyen et éco-responsable... avce l'humour, toujours !Il fallait une bonne dose de folie pour créer une comédie où tout est recyclé : des textes des plus grands auteurs (Vian, Corneille, Goldoni, Tourgueniev...) jusqu'aux décors, en passant par les costumes ! Vous serez charmés par cette création audacieuse où les répliques cultes du patrimoine théâtral s'entrechoquent pour créer un climatde poésie et de fantaisie autour de l'écologie. Vous assisterez à un spectacle décalé qui vous inspirera aussi une réflexions ur le gasqillage culturel et le recyclage. Constitués d'emballages alimentaires et de produits d'entretien, les costumes sont tout simplement délirants, en accord avec une mise en scène originale. Une pièce qui combine à merveille l'humour et la réflexion.