Plus d'infos sur le spectacle Thom Trondel à Lagny sur Marne

Habile mélange de sketch et de stand-up !

Venez découvrir un levier de vitesse dépressif, un hippopotame strip-teaseur, vos délirants réflexes du quotidien, une cabine d'essayage d'hommes politiques, un voyage dans l'espace-temps, un James Bond plus vrai que nature... Et encore plein d'autres originalités qui font que ce one man show ne ressemble à aucun autre !

Un spectacle d'humour tout public, sans vulgarité, qui vous fera voyager dans un univers hilarant !

En 6 ans, Thom Trondel a joué plus de 1000 représentations au théâtre, entre son one man show et les comédies à succès (Mon colocataire est une garce, Mars & Vénus...)