Plus d'infos sur le spectacle The Servant à Le Mee sur Seine

The servantMolière 2015 du meilleur comédien et du meilleur spectacle privé Prix Beaumarchais et Prix de la critique Pièce de Robin Maugham Traduction de Laurent Sillan Mise en scène : Thierry Harcourt Avec Maxime d'Aboville, Xavier Lafitte, Adrien Melin, Alexie Ribes et Roxane Bret ou Juliette Petiot Durée : 1h30 La pièce « The Servant » a été jouée à Londres avec succès en 1958. Quelques années plus tard, le film de Joseph Losey, avec la participation de Dirk Bogarde, donna à l'oeuvre une audience internationale. De retour d'un long voyage en Afrique, Tony, un jeune aristocrate paresseux, emménage dans une confortable maison londonienne. Il engage Barret comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Une certaine complicité s'établit peu à peu mais, rapidement, les rôles s'inversent et le maître se retrouve l'esclave de son serviteur. « Xavier Lafitte excelle, face à lui, Maxime d'Aboville joue un Barret impassible et obséquieux dans ce huis clos sulfureux ; Un chef d'oeuvre de manipulation », Le Canard enchaîné.