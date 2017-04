Plus d'infos sur le spectacle Olympia à Meaux

OLYMPIA OU LA MECANIQUE DES SENTIMENTSmise en scène de William Mesguichpar Le Théâtre de l'Etreinte et Coïncidences vocalesDurée 1h15Dans un XIXe sieÌcle re?veì, ouÌ la puissance de la vapeur fait flotter de majestueux dirigeables vers l'aube du ProgreÌs, Othon, jeune chercheur surdoueì, s'adonne secreÌtement aÌ l'eìlaboration d'une poupeìe automate, censeìe repreìsenter la feìminiteì dans son essence la plus pure et la plus extraordinaire. Coupeì depuis toujours du monde exteìrieur par Lady Mary, sa meÌre omnipreìsente et feìministe, Othon met toute son eìnergie dans cette que?te afin de combler sa profonde solitude. Si ses expeìriences donnent vie aÌ des creìatures hautes en couleur, celles-ci finissent inlassablement par tomber en panne, faute d'eìnergie suffisante. Tombeì fou amoureux d'Olympia, la dernieÌre d'entre elles, Othon est au deìsespoir et sent son propre coeur s'arre?ter lorsque celle-ci s'eìteint. Parviendront-ils aÌ reìparer la meìcanique de leurs sentiments ?