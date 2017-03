Plus d'infos sur le spectacle La Gigantea à Melun

LA GIGANTEA Un jour, avant que le soleil ne se lève l'enfant rencontre une armée d'êtres hybrides, (moitié-homme, moitié-animal).Conception/ mise en scène Eros PGalvão, Alejandro FloresAvec Eros P Galvão, Alejandro Flores,Sigfrido Rivera, Sorin DorobantuDécor : Alejandro Flores Accessoires, masques Claudinne Messonnier,Sigfrido Rivera Costumes MariaAdelia, Flaure DialloMarionnettes fabriquées par le Théâtre deMarionnette d'Arad (Roumanie)Chansons Lenuta Dorobantu Musique Denis Verdier Régie Ioan Horga Chargée de communication Monica Zarna CoproductionThéâtre de Marionnette d'Arad (Roumanie), Scène 61 Alençon, La Fabrique de Mouvements à Aubervilliers.Spectacle soutenu par Amnesty InternationalDans un pays imaginaire Makou et sa mère vivent sur des terres désertiques. Chaque jour ils partent à la recherche d'un point d'eau pour survivre.Un tyran entouré de ses trois femmes, avide de pouvoir, capture Makou. Enrôlé de force, il rejoint la lutte pour le monopole de l'or bleu, et devient enfant-soldat. Sa vie alors se partage entre rites de survie et souffrance. Mais un rêve poursuit Makou : retrouver sa mère et s'agripper aux branches salvatrices de la Gigantea. A l'aube nouvelle, sous le chant d'une pluie nourricière, la plante magique endormie depuis trop longtemps, repousse enfin. Makou regagne paix et espoir.Cette histoire fantastique nous offre un voyage original et émouvant grâce à une alchimie créative aux croisements des différents arts. Deux mondes se croisent l'animé et l'inanimé. Acteurs, marionnettes, décors se confondent en multiples personnages. Les jeux aériens et la danse s'inscrivent dans « l'écriture du mouvement », et permettent de créer une théâtralité du geste.