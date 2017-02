Plus d'infos sur le spectacle Olivier De Benoist à Serris

Après avoir parlé des femmes, Olivier De BENOIST a décidé de prendre un peu de temps pour lui. Pour se poser, faire le bilan de sa vie passée, penser à son avenir... Mais le constat est brutal : de 0 à 40 ans, il ne lui est rien arrivé ! Heureusement, un fameux proverbe prétend que la vie commence à 40 ans. C'est le moment ou jamais pour Olivier De BENOIST de changer : à 40 ans on arrête les conneries... ou on les commence ! Il veut vivre comme les autres cette étape où l'homme rejette tout. Enfin... c'est ce qu'on lui a dit. Il va donc provoquer le destin et créer toutes les conditions et situations imaginables pour vivre une vraie crise, SA crise de la quarantaine en se rebellant pour montrer le visage d'un nouvel homme. Provocateur, ce (faux) macho s'est attaqué à la gent féminine avec un humour acéré, teinté de cynisme mais aussi de tendresse tant au théâtre que sur le plateau de Michel DRUCKER. On lui pardonne ses excès (faussement) misogynes, tant ses spectacles sont magistralement écrits, ponctués de brillants mots d'esprit et rythmés avec intelligence. Il reste l'un des rares humoristes capable de se faire huer par son public tout en le terrassant de rire. La marque des grands, en somme !