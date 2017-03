Plus d'infos sur le spectacle Jean-Luc : la comédie décalée ! à Thorigny sur Marne

Jean-Luc Delpire, la quarantaine égocentrique est un homme de théâtre talentueux ... ou presque !

Fan de Fabrice Luchini et Molière, il écrit la pièce maîtresse de sa vie avec passion et " génie "... Angélique, son élève, sa muse, son épouse acceptera-t-elle de le suivre jusqu'au bout de son ambition et de ses délires ?

Une comédie déjantée, une parodie sur le théâtre, un regard acerbe sur la vie !...

Infos réservation :