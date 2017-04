Plus d'infos sur le spectacle Les Pieds Tanques à Vaux le Penil

LES PIEDS TANQUESQuatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié d'Algérie, un Français de l'immigration algérienne, un Provençal « de souche » et un Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu'ils ont tous une blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre d'Algérie. Ils s'opposeront, se ligueront, livreront leur vérité... Ils auront cependant à coeur de finir cette partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit. Assis sur un banc, un musicien, simple observateur ou ange bienveillant, ses chansons seront des bouffées d'air frais pour que chacun reprenne son souffle. Une pièce dans laquelle la gravité des propos n'exclut pas l'humour. Une comédie dramatique sur l'identité et le vivre ensemble.