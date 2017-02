Plus d'infos sur le spectacle Trois Ruptures à Vaux le Penil

TROIS RUPTURES Les histoires d'amour finissent mal en général. Mais il y a tellement de façons d'en finir... Une femme quitte son compagnon après lui avoir préparé un festin. La cause : elle ne supporte plus sa chienne. En guise de vengeance, l'homme l'oblige à manger la pâtée de l'animal. Un homme avoue à sa femme la liaison qu'il entretient avec un pompier rencontré à la salle de sport. La femme veut le quitter. L'homme l'oblige à téléphoner au pompier. Un couple au bord de la crise de nerfs finit, après avoir envisagé de se débarrasser de leur enfant, par se séparer. Pourquoi se séparer d'un commun accord alors qu'une rupture déchirante est la meilleure façon de montrer à l'autre qu'il a beaucoup compté ? Trois Rupturess'organise en trois séquences et chacune d'entre elles présente un couple dans une situation particulière de rupture. Le texte aborde trois situations qui ébranlent certains fondamentaux de nos sociétés, comme la domination masculine, la place de la femme, la question de l'homosexualité et l'avènement de la toute-puissance de l'enfant. SPECTACLE A PARTIR DE 12 ANS Texte : Rémi De Vos Mise en scène, scénographie et son : Othello Vilgard Interprétation : Pierre-Alain Chapuis etJohanna Nizard